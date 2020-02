Eerste virtuele politieloket van België staat in Houthalen

Houthalen-Helchteren -

In de Limburgse gemeente Houthalen is het eerste virtueel politieloket van ons land voorgesteld. Burgers worden er via de nieuwste technieken en software verbonden met een agent die op een andere locatie zit en in 3D geprojecteerd wordt op een scherm. Het loket is ook uitgerust met apparatuur om documenten in te scannen en af te printen. Vanaf maandag kunnen mensen er terecht om aangifte te doen van gestolen of verloren identiteitspapieren, klachten of kleine misdrijven.