Frank Vercauteren: “Zolang Nasri onder contract staat, reken ik op hem. Maar we zitten niet elke minuut achter hem aan”

Frank Vercauteren wil niet meer over de play-offs praten. Dus vroegen we hem maar naar Samir Nasri (32). De geblesseerde Franse sterspeler in wie Anderlecht geen toekomst meer ziet. “Zolang Nasri onder contract staat, reken ik op hem..”

Anderlecht moet winnen op het veld van Waasland-Beveren, maar kan daarbij niet rekenen op Kemar Roofe, Derrick Luckassen, Pieter Gerkens en ook Nacer Chadli (kuit) en Zakaria Bakkali (knie) zijn er onzeker. Uiteraard is er van Samir Nasri ook geen spoor. Het is nu al duidelijk dat paars-wit de optie in zijn contract niet gaat lichten.

“Of ik dit seizoen nog op Nasri reken?”, repliceerde Vercauteren. “Zolang een speler onder contract staat bij Anderlecht reken ik erop. Alleen moet die jongen dan ook wel op het trainingsveld staan en dat is niet het geval. In het begin van de week trainde Nasri wel even mee, maar hij moest afhaken omdat de intensiteit te hoog was.”

Voor de tweede keer dit seizoen revalideert Nasri van een spierscheur. Anderlecht haalde hem vorige zomer met grote trom binnen, maar voorlopig blijft de flankaanvaller steken op zes basisplaatsen en amper twee goals. Eentje op Kortrijk en eentje op Beerschot in de beker. Volgens insiders leeft Nasri niet genoeg meer voor zijn sport om scherp te zijn. Hij kampte ook met overgewicht. “We zitten niet elke minuut achter hem aan. Hij moet ook motivatie uit zichzelf halen, intrinsieke motivatie”, vervolgde Vercauteren. “We pushen hem wel en controleren ook bepaalde zaken, maar de rest is aan hem om te doen wat hij moet doen.”

Gezien Nasri geen goedkope speler is en de optie in zijn contract ook heel hoog is, zal Anderlecht die optie normaal niet lichten. De gewezen speler van Manchester City werd ook aangekondigd als de man die de jonge spelers zou begeleiden, maar doet hij dat wel op een goeie manier? “Hij speelt toch zijn rol in de kleedkamer. Vooral wat communicatie betreft. Soms durft een jonge speler iets niet direct te zeggen en dan begeleidt Samir hem daarin. Dat doet hij wel.”

Gefocust

Toch is het niet ondenkbaar dat Samir Nasri al zijn laatste match voor Anderlecht gespeeld heeft. Vercauteren wil nu volop focussen op Waasland-Beveren en hopen op een mirakel om alsnog Play-off 1 te halen. “We moeten opnieuw kwaliteit brengen zoals vorige week tegen Eupen”, besloot hij. “Elke week herhalen we de clichés dat we gefocust moeten zijn. Ook tegen W-Beveren dat misschien wel onderaan bengelt, maar bij wie de nieuwe trainer een boost kan geven.”

Bij Anderlecht kan de Jamaicaanse linksback Kemar Lawrence ook voor het eerst in de brede selectie zitten.