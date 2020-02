Dertig meter hoge bouwkraan valt om op werf in Mechelen: “Alles daverde”

Mechelen - In Muizen, een deelgemeente van Mechelen, is vrijdagochtend een 30 meter hoge bouwkraan omgevallen op een werf. Dat meldt de lokale politie. De kraan kwam tegen de stellingen van een appartementsgebouw in aanbouw terecht, maar de schade zou al bij al meevallen. Er vielen ook geen slachtoffers.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. Voor de omgeving was er volgens de politie nooit gevaar, aangezien het om een afgesloten bouwwerf gaat van een toekomstige woonwijk. Ook als de kraan volledig op de grond zou terechtkomen, is er geen gevaar. De buurt werd wel even opgeschrikt door de trillingen die het incident met zich meebracht. De eigenaar zal de kraan nu in alle veiligheid demonteren en verwijderen.

Een buurtbewoner zag de kraan vallen. “Ik zat rustig koffie te drinken toen ik ze zag omvallen”, klinkt het. “Het gaf een enorm harde klap. Alles daverde. De kraan was op het moment van het ongeval materiaal naar boven aan het brengen. Op het terras stonden vier arbeiders om het materiaal aan te nemen. Toen zij de kraan zagen vallen zijn ze meteen naar binnen gelopen. Dit had veel erger kunnen aflopen. Je mag er niet aan denken wat de gevolgen zouden geweest zijn als de kraan recht op het gebouw was gevallen.”