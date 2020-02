Man overleden in verdachte omstandigheden in woning in Ingelmunster

Ingelmunster - In een rijwoning in de Lysstraat in Ingelmunster is donderdagnacht een man overleden. Het parket behandelt het als een verdacht overlijden.

De politie werd kort na 4 uur op de hoogte gebracht dat er iets was misgelopen in het rijhuis niet ver van schoenwinkel Devolder. Buren zagen rond hetzelfde moment een ambulance en MUG-wagen ter plaatse komen.

De hulpdiensten probeerden de bewoner nog te helpen, maar hij overleed. Dat gebeurde in verdachte omstandigheden waarover nog niet meer details bekend zijn.

De man woonde sinds een drietal maanden met zijn vriend in het huis. Buren hadden hen ’s avonds en ’s nachts kabaal horen maken. Of de partner verdacht wordt, is nog onduidelijk. Het huis en de wagen werden tot ’s middags in beslag genomen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.