Belgische vissers willen toegang tot Britse wateren behouden na Brexit

De Belgische zeevissers hopen dat ze volgend jaar, wanneer de overgangsperiode na de Brexit afloopt, nog in Britse wateren kunnen blijven vissen. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk starten maandag onderhandelingen over hun toekomstige handelsrelaties. Het ziet er naar uit dat visserij daarbij een serieus twistpunt wordt.

De vissers aan de Belgische kust zoeken steun in hun strijd om de gevolgen van de brexit voor hun zaak zo beperkt mogelijk te houden. Het Franse Europarlementslid Pierre Karleskind, de voorzitter van de visserijcommissie, bracht vrijdag een bezoek aan de Vlaamse Visveiling en de Rederscentrale in Oostende.

Directeur van de Rederscentrale Emiel Brouckaert dringt aan op een goed akkoord, waarbij de Europese vissers de toegang tot de Britse wateren behouden. “We hopen dat het Europees Parlement aan ons denkt tijdens de onderhandelingen. Bij een ‘no deal’ zullen we ook financiële steun nodig hebben van Europa om alternatieven te zoeken voor onze vissers”, zegt Brouckaert.

Visserij dreigt één van de zware dobbers te worden in de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over toekomstige handelsrelaties. Europa wil tegen 1 juli een akkoord met de Britten dat de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren vrijwaart en vice versa. De Britse regering wil echter een apart visserijverdrag, los van het vrijhandelsakkoord, dat bepaalt dat er elk jaar opnieuw onderhandeld wordt over de toegang tot en de visquota in de respectievelijke wateren.