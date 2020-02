Museum Marc Sleen: “Berichten over definitieve sluiting zijn voorbarig”

Brussel - De subsidies van het Brussels Gewest voor het Marc Sleen Museum in Brussel stoppen in 2022. Dat zou het einde van het museum van de geestelijke vader van stripfiguur Nero betekenen, schrijft de Standaard. Maar de Stichting Marc Sleen noemt die conclusie voorbarig. Vanaf mei komt er een stripincubator in het museum waar net afgestudeerde, talentvolle striptekenaars terecht kunnen, meldt Bruzz.

Het was Marc Sleen zelf die aandrong op de komst van het museum, en zijn wens in 2009 vervuld zag dankzij toenmalig minister Guy Vanhengel. De Stichting Marc Sleen werd opgericht, en recht tegenover het Stripmuseum in de Zandstraat in Brussel werd een gebouw aangekocht voor het museum. In ruil voor een lijfrente droeg Sleen ook zijn archief over aan de stichting. In 2022 komt er nu een einde aan de jaarlijkse subsidie van 200.000 euro door het Brussels Gewest. De steun is er nog tot 2022, omdat dan de 100ste verjaardag van Marc Sleen (1922-2016) groots wordt gevierd.

“De berichten over een definitieve sluiting zijn voorbarig”, verklaart Catharina Kochuyt, weduwe van Marc Sleen en voorzitter van de stichting. “Het is een feit dat de subsidiëring zoals ze nu loopt na 2022 stopt. Maar niets zegt dat wij zelf niet kunnen doorgaan. Het zal op een andere basis zijn of met andere invalshoeken. We onderzoeken nu verschillende pistes, maar het is helemaal niet het einde van het Marc Sleen Museum. Een van die pistes is een nieuwe samenwerking met het Stripmuseum, maar ook dat is voorbarig”, aldus Kochuyt.

De verwachtingen van het Marc Sleen Museum, dat tot 2018 werd beheerd door het Stripmuseum, werden namelijk nooit ingelost en de bezoekerscijfers bleven veel te laag. Nu heeft de stichting nog tot 2022 om het museum heruit te vinden.

Vanaf mei installeert het museum een nieuwe en positief project met de stripincubator. Jonge en net afgestudeerde striptekenaars krijgen er een atelier om in te werken en dat is uniek in België. “Zij kunnen er de dialoog aangaan met het werk van Marc Sleen, want het werk van de beginnende tekenaars wordt er samen tentoon gesteld”, vertelt Kochuyt.