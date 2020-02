Lukaku moet met Inter voorbij Ajax-killer Getafe in de Europa League

In Nyon is vrijdag geloot voor de achtste finales van de Europa League. Romelu Lukaku moet het met Inter Milaan opnemen tegen het lastige Getafe, de nummer vijf Spanje die in de vorige ronde afrekende met Ajax.

Een andere opvallende affiche is LASK Linz - Manchester United. De Oostenrijkers werden in augustus nog door Club Brugge gewipt in de laatste voorronde van de Champions League. Zij nemen het op tegen het team dat Club Brugge donderdag met een 5-0-pandoering uit de Europa League trapte. AS Roma, donderdag nog de kwelduivel van AA Gent, speelt tegen recordwinnaar Sevilla.

Leander Dendoncker moet met Wolverhampton Wanderers naar Olympiakos, dat donderdag voor een stunt zorgde door Arsenal uit het toernooi te kegelen. Basaksehir ontmoet het Deense FC Kopenhagen, terwijl Rangers en Bayer Leverkusen tegenover elkaar staan. Het Zwitserse FC Bazel neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Eintracht Frankfurt en RB Salzburg. Dat duel wordt vrijdagavond afgewerkt.

Wedstrijden achtste finales (12 en 19 maart)

Basaksehir (Tur) - FC Kopenhagen (Den)

Olympiakos (Gri) - Wolverhampton (Eng)

Rangers (Sch) - Leverkusen (Dui)

Wolfsburg (Dui) - Shakhtar Donetsk (Oek)

Inter (Ita) - Getafe (Spa)

FC Sevilla (Spa) - AS Roma (Ita)

Eintracht Frankfurt (Dui) of RB Salzburg (Oos) - FC Bazel (Zwi)

LASK (Oos) - Manchester United (Eng)