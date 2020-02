Wat u moet weten over de ontknoping in 1B

Vanavond valt het doek over de reguliere competitie in 1B. Of toch bijna, want maandag is er nog de veelbesproken rematch Virton-Beerschot. Kunt u nog volgen, na een competitie die bol stond van de (juridische) strijd? Dit is wat er op de laatste speeldag op het spel staat.

Beerschot kan derde finale op rij halen

Met vier punten uit de resterende twee wedstrijden is Beerschot altijd zeker van een plaats in de promotiefinale tegen OHL, op 8 en 14 maart. Het zou de derde finale op rij zijn en een nieuwe kans om de trauma’s van vorig seizoen (tegen Mechelen) en twee jaar geleden (tegen Cercle) uit te wissen.

Het eerste deel van de opdracht: vanavond winnen in Lokeren. Daar kijken de Ratten ex-coach Stijn Vreven in de ogen. Hij moest in oktober opstappen bij Beerschot en had daar dit over te zeggen: “Er was geen balans tussen de hoge verwachtingspatronen en de kwaliteit van de kern.” Benieuwd of hij gelijk zal krijgen.

Westerlo heeft lot niet meer in eigen handen

Westerlo moet in één wedstrijd, vanavond op bezoek bij Union, evenveel punten halen als Beerschot in twee wedstrijden. De ploeg van Bob Peeters kan dus maar beter winnen, maar heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Bij een gelijke stand is Westerlo wel in het voordeel, wegens meer gewonnen wedstrijden dan Beerschot.

Naast de strijd op het veld is er natuurlijk de juridische strijd: Westerlo probeerde eerst met alle middelen te verhinderen dat Virton-Beerschot opnieuw gespeeld zou worden. Nu dat niet meer kan, is er een nieuwe procedure opgestart. Het is afwachten wat daarvan de uitkomst wordt.

Speelt Lokeren vanavond zijn laatste wedstrijd? Foto: carlo coppejans

Lokeren speelt misschien wel laatste match ooit

De toekomst van Sporting Lokeren is al weken onzeker. Spelers en personeel worden niet meer betaald, het faillissement dreigt. Voorzitter Louis de Vries ontkent dat de club ten onder zal gaan, maar komt - voorlopig? - niet met een oplossing.

Woensdag weigerden de spelers te trainen en leek de wedstrijd tegen Beerschot niet te zullen doorgaan. Gisteren beslisten ze om toch aan te treden, “want het wordt misschien wel de laatste wedstrijd van Lokeren”.

Vijftig jaar na de geboorte van de fusieclub dreigt het een jubileum in mineur te worden. De supporters beloven massaal op post te zijn en willen uitpakken met een eerbetoon aan kapitein en clubicoon Killian Overmeire.

Lommel en Roeselare strijden voor plek in Play-off 2

Na de reguliere competitie volgen niet alleen de promotiefinale en de play-downs: de zes beste clubs van 1B mogen ook deelnemen aan Play-off 2. Daar wordt dit jaar gekozen voor een nieuwe formule met zestien ploegen: alle ploegen uit 1A die niet in Play-off 1 zitten plus de beste zes uit 1B.

Voor het laatste plaatsje in Play-off 2 is het nog spannend: vanavond spelen Lommel en Roeselare er in een onderling duel voor. Lommel telt voorlopig één punt meer en mag het thuis proberen af te maken.