Jess Thorup kijkt na Europese uitschakeling alweer vooruit: “Op ingeslagen weg verder gaan”

Daags na de eliminatie uit de Europa League door AS Roma, was het bij AA Gent voor Jess Thorup vooral zaak om het stof neer te laten dalen en zo snel mogelijk ook terug de draad op te pikken: “Nu moeten we terug focussen op de nationale competitie. Er resten ons nog drie belangrijke wedstrijden voor de start van Play-off 1.”

Zondag wacht immers de partij op bezoek bij Cercle Brugge: “Het is een voordeel dat we zo snel een nieuwe wedstrijd mogen afwerken”, aldus de Deense coach van de Buffalo’s. We kunnen meteen terug in het juiste ritme komen De Europa League moet je nu vergeten. Twee dagen is qua fysiek herstel kort dag maar ik ben wel blij met de fysieke paraatheid van mijn team, dat hebben we de voorbije weken en maanden al voldoende bewezen.”

“Natuurlijk zijn we ontgoocheld. Ik vind nog steeds dat we tweemaal eigenlijk de betere ploeg waren maar toch zijn we uitgeschakeld. Het verschil? Het cynisme en de efficiëntie van AS Roma. Je merkt dat een Europese topclub die kansen wel afwerkt. Maar het verschil was echt niet zo groot. We mogen en moeten zelfs ontgoocheld zijn maar moeten dit ook gebruiken als een signaal: we moeten deze ingeslagen weg blijven volgen en dan kunnen we nog mooie zaken realiseren.”

Voor de partij van komende zondag mist Thorup alvast Vadis Odjidja (geelgeschorst) en ook achter de naam van Sven Kums staat toch nog een klein vraagteken. De Gentse middenvelder werd in de slotfase tegen Roma door ploegmakker Elisha Owusu per ongeluk neergehaald. Meteen werd de inzetbaarheid van de voormalige Gouden Schoen erg onzeker.

Maar Thorup verliest er zijn goed humeur niet bij: “Sven ook out? Dan annuleren we toch gewoon de match! (lacht). Nee, dit is een team en iemand anders zal zijn plaats innemen. Ik zag Sven na de match, Elisha verdiende echt rood in die fase (lacht). De scan wees evenwel uit dat er geen breuk is en hij fietste ook al eventjes. Ik hoop dan ook dat hij tijdig fit raakt. Laurent Depoitre ondervond dan weer niet teveel hinder en ik vermoed dat hij fit raakt voor de match tegen Cercle Brugge.”

“Nu moeten we terug focussen op de nationale competitie. Er zijn geen makkelijke duels en bovendien won Cercle drie maal op rij. Zij zullen dus vol vertrouwen voor de dag komen want ze staan bovendien sinds lang ook niet meer op de laatste plaats. We zullen 100% moeten zijn. Er resten ons nog drie belangrijke wedstrijden voor de start van Play-off 1. We moeten zondag dus gewoon de drie punten mee naar Gent nemen.”

Tenslotte kwam Thorup ook nog even terug op het incident tussen Giorgi Kvilitaia en Colin Coosemans, die vlak na afloop van het duel tegen Roma, met elkaar in de clinch gingen: “Ik hoorde dat er wat aan de hand was na de match tussen twee van mijn spelers en ik zag ondertussen ook de beelden in de krant. Daarop heb ik met hen gepraat. Ze lachten eigenlijk met gans het voorval. Ondertussen organiseren ze al een bokswedstrijd, er zijn nog tickets beschikbaar. Nee, we kunnen wel stellen dat tussen hen alles ok zit en we mogen dit onderwerp dan ook afsluiten.”