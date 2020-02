China verbiedt virusgame Plague Inc.

Het spel Plague Inc., waarbij spelers de opdracht krijgen om een virus te verspreiden en de wereld uit te roeien, is uit de Chinese app store verwijderd. Volgens de Cyberspace Administratie van China is de inhoud van de game illegaal.

“We hebben slecht nieuws voor onze spelers uit China”, begint maker Ndemic Creations in een blogpost. Het spel dat intussen al acht jaar bestaat en meer dan 130 miljoen spelers heeft, wordt offline gehaald. Volgens het bedrijf zou Plague Inc. ervoor zorgen dat spelers meer nadenken en leren over serieuze gezondheidsproblemen. Maar daar denkt de Cyberspace Administratie van China anders over. Het spel wordt nu in China dus offline gehaald.

“Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de uitbraak van het coronavirus in China”, gaat het blogbericht verder. Het bedrijf zou intussen wel samenwerken met grote gezondheidsorganisaties om te bekijken hoe zij kunnen helpen om het virus onder controle te krijgen. In andere landen is het spel nog niet verwijderd.