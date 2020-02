63-jarige vrouw dood aangetroffen op straat in Hoegaarden: gerecht start onderzoek

Hoegaarden - Het Leuvense parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de dood van een 63-jarige vrouw in Hoegaarden. Het levenloze lichaam van de vrouw werd vrijdagochtend op straat aangetroffen en voorlopig is de doodsoorzaak nog onduidelijk. De 49-jarige partner van de vrouw is intussen opgepakt voor verhoor. Dat meldt het Leuvense parket vrijdag.

Het lichaam van de vrouw werd vrijdagochtend omstreeks 07.30 uur aangetroffen op Klein Overlaar in Hoegaarden. Het Leuvense parket stuurde het labo en een wetsgeneesheer ter plaatse en schakelde later ook de lokale en federale recherche in. De wetsarts heeft intussen een eerste, uitwendige lijkschouwing uitgevoerd maar die maakte niet duidelijk hoe de vrouw precies overleden is. Daarom is nu ook een autopsie op het lichaam bevolen.

“Intussen wordt ook de 49-jarige partner van de vrouw verhoord om zo veel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van het overlijden”, klinkt het bij het parket. “De man is van zijn vrijheid beroofd maar dat is op dit moment vooral om zijn rechten te vrijwaren.”