Elektricien in kritieke toestand na aanval door flatbewoner, dader moet door speciale eenheden worden opgepakt

Eenheden van de Tactische Interventie Groep (TIG) hebben vrijdag rond 13 uur een man met geweld uit zijn appartement langs de Guido Gezellestraat in Hasselt ontzet. Even daarvoor had hij een elektricien toegetakeld. Het slachtoffer (64) raakte zwaargewond aan het hoofd en werd met de ziekenwagen afgevoerd.

Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog onduidelijk. Vast staat dat de dader donderdagavond de elektriciteitskast in zijn appartement vernielde. Dat leverde stroomproblemen op in meerdere flats ...