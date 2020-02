Arbeider belandt in betonmixer nadat collega stroom weer op zet

Zedelgem - De zaakvoerster van een Zedelgemse transportfirma heeft in de rechtbank opschorting van straf gekregen voor een zwaar arbeidsongeval. Een Poolse arbeider ontsnapte drie jaar geleden aan de dood toen hij in een betonmenger belandde.

Op 12 oktober 2016 was de Pool aan de slag op de site van het grondwerkbedrijf RTS in de Rémi Claeysstraat in Zedelgem. Als onderhoudstechnicus moest de Poolse man in de betoncentrale de lepels vervangen van de betonmengmachine. Daarvoor schakelde hij eerst een zekering uit. Maar toen een andere werknemer beton kwam halen en zag dat de menger stil lag, schakelde hij die zekering opnieuw in.

Hierdoor werd het slachtoffer meegesleurd in de machine. Een andere arbeider hoorde de onfortuinlijke Pool om hulp schreeuwen en duwde de noodstop in. Met de hulp van de brandweer kon de man uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. Hij overleefde de feiten maar hield er wel drie gebroken rugwervels en zware hoofdletsels aan over.

Het gerechtelijk onderzoek wees uit dat de veiligheid op de werkvloer te wensen overliet. “De werknemers werden onvoldoende opgeleid”, stelde de arbeidsauditeur tijdens het proces. “Ook de machine zelf voldeed niet. Zo bleef die gewoon verder werken als de luiken openstonden. Normaal moest die zekering kunnen afgesloten worden met een sleutel, die arbeiders in staat stelde om veilig te werken. Maar dat was niet het geval.”

De zaakvoerster van Rotra, I.S. (46), moest zich verantwoorden voor inbreuken tegen de welzijnswet. Maar omdat de feiten al van ruim drie jaar geleden dateren vroeg de arbeidsauditeur een milde boete van 6.000 euro. Advocaat Bart Adriaens drong aan op de gunst van de opschorting. “Het bedrijf had nog nooit een zwaar arbeidsongeval meegemaakt. Sindsdien nam het wel tal van maatregelen om de veiligheid op de werkvloer te verhogen.”

De rechter oordeelde dat de betonmengmachine inderdaad gebreken vertoonde en het veiligheidsbeleid te wensen overliet. Maar hij volgde de redenering van de verdediging en verleende I.S. de gunst van de opschorting. De rechter hield ook rekening met haar schuldinzicht en blanco strafregister.