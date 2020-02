Aantal skiongevallen gedaald in krokusvakantie

Europ Assistance heeft in de afgelopen krokusvakantie 148 medische skidossiers geopend, ofwel vijftien procent minder dan in de krokusvakantie van 2019. Die cijfers maakt de reisverzekeraar bekend naar aanleiding van de 42ste Gipsvlucht die vrijdag met geblesseerde wintersporters aankwam op de luchthaven van Zaventem.

Op de Gipsvlucht van vrijdag zaten 34 onfortuinlijke skiërs en snowboarders waarvan 16 gekwetsten. Zij werden in samenwerking met Brussels Airlines met een speciaal aangepast vliegtuig vanop de luchthaven van Grenoble overgevlogen. Op de vlucht werden de slachtoffers vergezeld van een dokter en verpleegkundig personeel, terwijl ze op de tarmac van Brussels Airport werden opgewacht door ambulances en taxi’s.

Van de 148 medische skidossiers die geopend werden resulteerde 11 procent, ofwel 17 gevallen, in een ziekenhuisopname. Het aantal dossiers dat geopend werd, ligt wel duidelijk lager. “Vanaf woensdag en zeker ook donderdag hebben we minder aanvragen en letsels gehad omdat het in de Alpen begon te sneeuwen. Daardoor zijn er automatisch minder mensen op de pistes en dus minder ongevallen”, legt Xavier Van Caneghem van Europ Assistance uit.

Net zoals in de voorgaande jaren tonen de cijfers dat vooral jongeren zich kwetsen op de piste, want 44 procent van de geblesseerden is onder 20 jaar. Twee derde van hen zijn jongens. “De zeer jonge kinderen doen meer aan snowboarden en daar zien we de typische letsels zoals die aan de pols, de knie of de schouder. De ouderen skiën meer en daar zijn het systematische de knieën die meer gekwetst zijn”, aldus Van Caneghem.