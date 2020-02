Artsen vragen meer duidelijkheid over corona-aanpak

Bvas, het grootste artsensyndicaat van ons land, trekt fors aan de alarmbel, omdat ze vaststelt dat bij steeds meer artsen – “gaande van huis- tot spoedartsen en ook specialisten” – de voorraad mondmaskers en beschermingsbrillen compleet is uitgeput. “De overheid zegt wel dat ze volledig is voorbereid op het coronavirus en dat er een nieuwe levering op komst is. Maar het blijft onduidelijk wanneer die extra maskers beschikbaar zullen zijn, én wat artsen in tussentijd moeten doen wanneer ze een verdachte patiënt over de vloer krijgen. Dat zorgt voor veel onrust bij de artsen”, zegt Peter Backx van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Ook bij apothekers leeft die ongerustheid. Zij zitten eveneens compleet door hun voorraad maskers heen.