Courtois: “Ik zit op hetzelfde niveau als op het WK in 2016, of misschien zelfs een hoger”

Na de nederlaag tegen Manchester City in de Champions League, bereidt Thibaut Courtois zich met zijn team Real Madrid voor op El Clássico van zondag tegen Barcelona. Door de nederlaag tegen Levante afgelopen weekend verloor Real zijn koppositie aan Barcelona. Wil het de kloof met de Catalanen niet te groot laten worden, kunnen ze dus maar beter winnen. In een interview met Eleven Sports blikt Thibaut Courtois vooruit, maar kijkt hij ook nog eens terug op enkele bewogen maanden.

Courtois (27) is hot in Spanje. De doelman werd in januari verkozen tot speler van de maand in La Liga. Courtois voelt zich goed in Madrid en barst dan ook van het vertrouwen: “Het is een mooie trofee die aantoont dat ik goed bezig ben. Ik heb het gevoel dat ik op hetzelfde niveau zit als op het WK 2018, waar ik verkozen werd tot beste doelman. Of misschien een nog hoger.”

Het contrast met enkele maanden geleden is enorm. Toen Courtois begin oktober aan de rust gewisseld werd in het Champions League-duel tegen Club Brugge pakte de Spaanse media hem hard aan. Er gingen geruchten de ronde dat Courtois leed aan paniekaanvallen. Hoewel daar niets van aan was, werd hij op social media afgemaakt. “In de media worden vaak spelletjes gespeeld. Ze mogen me gerust een slechte keeper vinden, maar je mag niet lachen met paniekaanvallen. Er zijn veel mensen die het echt mentaal lastig hebben en tegenover hen getuigd het ook van weinig respect”, komt Courtois bij Eleven Sports nog eens terug op het voorval.

Toch had hij het er zelf naar eigen zeggen niet moeilijk mee: “Ik trek me dat niet aan. Als het goed gaat prijzen ze je de hemel in. Maak je een fout noemen ze je de slechtste keeper ter wereld. Maar ik ben mentaal sterk. Ik weet uit welke richting de kritiek kwam (al wil Courtois daar niet verder op ingaan). Ik weet van mezelf wanneer ik goed train en wanneer slecht, alles wat er van buitenaf gezegd wordt, interesseert me niet. Toch vind ik dat de media soms te ver gaat. Wij voetballers zijn ook maar mensen en het is niet zo dat we alles moeten accepteren omdat het onze job is. De media mag af en toe wat meer respect tonen.”

Daarnaast blikt Courtois in het interview nog even vooruit naar de topper van zondag: “Natuurlijk kijk ik er naar uit. Het is de mooiste wedstrijd ter wereld.” Met het duel tegen Lionel Messi is hij niet echt bezig: “In mijn eerste seizoen bij Atlético was ik nog onder de indruk van hem, maar nu is hij voor mij een speler zoals een andere. ik bestudeer hem zoals ik ook spelers van Celta Vigo of Levante bestudeer.”

Courtois voelt zich goed in Madrid. Hij is dicht bij zijn kinderen en overweegt zelf om ook na zijn carrière in Madrid te blijven wonen.“Ik ben hier gelukkig. Het is mijn thuis. Mijn kinderen zien opgroeien is heel belangrijk voor mij, daarom voel ik me hier ook zo goed. Bij Real Madrid spelen geeft natuurlijk ook een boost”, sluit onze nationale doelman af.