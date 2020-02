Peter charmeerde televisiekijkend Vlaanderen met zijn outing in ‘Down the road’: “Eigenlijk was ik verliefd op Dieter, maar ja”

Hij spreekt een aardig mondje ‘Spaans’ (“lamp wordt gewoon lampo”), zal nooit een fan zijn van hang­matten (“stel dat ik naar de wc moet”) en is niet vies van een glas champagne (“ik kan er ’s avonds beter tegen”). En o ja, Peter Goetgebuer (33) uit Brasschaat valt op mannen. Dat vertelde hij deze week voor 1,1 miljoen kijkers in het tv-programma Down the road. De getuigenis luchtte op, vertelt Peter, geflankeerd door zijn “ideale man” Dieter Coppens.