Onze reporter zwijmelt weg bij wachtkamerliteratuur: “Boekskes die het wachten verzachten”

Mijn huisdokter overweegt de magazines in haar wachtkamer weg te halen. Dat is mijn schuld. Had ik maar gezwegen toen ik mij onlangs verwonderde over de patiënten in de wachtkamer. “Niemand pakt nog een tijdschrift, iedereen zit op zijn telefoon te tokkelen.” Nuchter als artsen zijn, stelde ze prompt haar wachtkamer­abonnement in vraag. Dju toch. Ik zal ze missen, de boekses die het wachten verzachten.