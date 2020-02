Viroloog Marc Van Ranst was deze week overal: “Bedoeling was om de bezorgdheid over corona te doen toenemen”

Hij draagt nooit een jas, heeft geen (geldig) rijbewijs en loopt het land rond gewapend met een rugzakje met enkel een iPad, telefoon en pen en papier. Viroloog Marc Van Ranst (54) heeft er een ongelooflijk drukke week opzitten – “Al is het al veel langer bezig: mijn kerstboom staat nog, hoe zielig.” – en slaapt amper een uur of vier per nacht. De andere uren houdt hij de touwtjes van de crisiscommunicatie stevig in handen. “Het was mijn bedoeling om de bezorgdheid wat te doen toenemen.”