De cijfers achter de paniekberichten: zo zit het écht met het coronavirus

“We gaan het moeten uitzweten.” Dat was deze week de boodschap van de belangrijkste virologen van het land. Omdat het nieuwe coronavirus zich al zo wijd verspreidde, is de kans groot dat het straks in heel Europa aanwezig is. Dus kijken we niet meer naar een kaart om te zien hoe het virus dag na dag dichterbij sluipt. Neen, hier kijken we naar het virus zelf: SARS-CoV-2. Wat zeggen de cijfers? Welke groep mensen loopt het meest gevaar? Welke gezondheidsfactoren spelen een rol? Elk cijfer is onder voorbehoud, want dagelijks komen er nieuwe patiënten en sterfgevallen bij. Toch geeft het een goed beeld van hoe ernstig deze uitbraak nu eigenlijk is.