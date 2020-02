Hip hip hoera, zij worden 20! Al zien ze er een stukje ouder uit

365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Zo lang doet de aarde er over om rond de zon te draaien. Handig is dat niet als je een kalender wil opstellen. Dus ronden we af naar 365 dagen, en voegden geleerden er om de vier jaar een extra dagje aan toe. ­Probleem opgelost. Maar ook één bij gecreëerd, voor wie op die 29ste februari is geboren en dus maar één keer om de vier jaar zijn of haar verjaardag kan vieren. ­Zoals Julien en Erna: geboren in de Tweede Wereldoorlog, en nu pas kunnen ze twintig kaarsjes uitblazen.