Nizar Trabelsi kan in de VS niet meer worden veroordeeld voor beramen aanslag op legerbasis van Kleine-Broghel

Peer - Nizar Trabelsi heeft opnieuw gelijk gekregen van het Belgische gerecht in verband met zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, zo hebben zijn advocaten vrijdag bekendgemaakt. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel verplicht de Belgische staat de Amerikaanse autoriteiten te laten weten dat de terrorist in de VS niet vervolgd kan worden voor de feiten waarvoor hij in België al veroordeeld is, met name het beramen van een aanslag op de legerbasis van Kleine-Brogel

Het Brusselse hof van beroep veroordeelde Trabelsi in 2004 omdat hij drie jaar eerder probeerde een zelfmoordaanslag te plegen op de legerbasis in Limburg, waar personeel van het Amerikaanse leger gestationeerd is en waar Amerikaanse kernkoppen zouden liggen.

België leverde hem in 2013 aan de VS uit, waar hij opnieuw berecht zou worden, maar volgens een rechtsbeginsel kan iemand nooit twee keer voor dezelfde feiten terechtstaan. Het Brusselse hof van beroep bevestigde dit op 8 augustus 2019. In een brief van 13 november gaven de Belgische autoriteiten echter te kennen dat er geen beperkingen aan de uitlevering verbonden waren.

De rechtbank legde België woensdag op de Amerikaanse autoriteiten officieel te laten weten dat Trabelsi geen tweede keer berecht mag worden voor Klein-Brogel, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag, met een plafond van 50.000 euro, zeiden de advocaten Christophe Marchand, Dounia Alamat en Christrophe Deprez.

De Amerikaanse advocaten van Trabelsi hebben de rechtbank in Washington gevraagd haar beslissing in beraad te houden totdat ze de Belgische kennisgeving ontvangen heeft, preciseerde Deprez.