Stig Broeckx stond op uit de doden, Eric Goens verfilmde de loodzware revalidatie: “Ondanks alles blijft hij lachen”

De filmdocumentaire/documentairefilm De Stig, over de heropstanding van Stig Broeckx na zijn zware val en coma, leert ons drie dingen. Eén: Stig Broeckx is een van de meest koppige, grappige en innemende mensen die op deze planeet rondlopen. Twee: wie nu nog de geijkte uitdrukking “vallen en weer opstaan” wil gebruiken, zal er toch twee keer over nadenken. Drie: zelfs de grootste, meest weerbarstige heikneuter zal breken als ie ziet welk parcours een eenvoudige boerenzoon uit Dessel de afgelopen vier jaar heeft gereden.