Naakte vrouwen in aquariums en BV’s in de kelder: de Zillion was zo legendarisch dat er een film over moést komen

Naakte vrouwen zwommen er rond in aquariums, aan de draaitafels stond opkomend Belgisch talent, in de vipruimte in de kelder zaten Bekende Vlamingen. Welkom in de Zillion van 1997: de megadiscotheek van Frank Verstraeten die vaker verzegeld werd dan dat ze de deur kon openen. Schandalen én het genie van Verstraeten maakten de Zillion legendarisch, vertellen zij die erbij waren. Zo legendarisch dat er een film rond gemaakt wordt.