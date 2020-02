Clubsupporter (18) krijgt epilepsieaanval tijdens match nadat agenten hem zijn pillen afhandig maakten: “Ik moest me voor iedereen uitkleden tot op mijn onderbroek”

Moorsele / Brugge / Wevelgem -

Een avond in mineur werd het voor de supporters van Club Brugge na de blamage in Manchester United. Maar voor Cisse Vandenbulcke (18) uit Moorsele werd het nog een groter drama. Hij kreeg een epilepsieaanval nadat de politie hem hardhandig had aangepakt, en zijn pillen had afgepakt