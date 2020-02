Algemene 1/3-regel op de schop? Ruim 4 op 10 jongeren besteden meer dan een derde van inkomen aan afbetalen hypotheek

Zo’n 43 procent van de Belgen tussen 22 en 35 jaar die een eerste woning kopen, besteedt meer dan een derde van zijn maandelijks inkomen aan het afbetalen van de hypotheek. “Om te bepalen of een afbetalingsplan financieel haalbaar is, is de 1/3-regel niet altijd de beste maatstaf”, klinkt het bij Axa.