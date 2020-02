Terugkeer uit Zuid-Korea dwingt ploegmaat van Vertonghen en Alderweireld tot quarantaine: pech voor Heung-Min Son

Het coronavirus heeft ook in de Premier League weerklank gekregen. Heung-Min Son (27) liet zich voor een armbreuk behandelen in Zuid-Korea en moet nu even in quarantaine voor hij terug kan aansluiten bij zijn ploegmaats van Tottenham Hotspur. Son moet zich twee weken afzijdig houden.

Son vloog naar Zuid-Korea om zich te laten behandelen voor zijn gebroken elleboog bij zijn vertrouwde arts. Op dat moment waren er nog geen restricties van kracht omwille van het coronavirus. Nu heeft het virus dusdanige proporties aangenomen, dat Son voor zijn terugvlucht vanuit Seoel een rist veiligheidsprotocollen moet ondergaan.

De aanvaller van Tottenham moet noodgedwongen even in isolatie, om zijn ploegmaats te beschermen tegen een eventuele besmetting.

“Hij komt wel snel terug naar Engeland”, verzekert zijn coach José Mourinho. “Als zijn revalidatie start, gaan we er alles aan doen om hem snel terug in te zetten in wedstrijden. Ik heb nog geen idee wanneer, maar het ziet ernaar uit dat Son en Harry (Kane, die ook lange tijd out was met een hamstringblessure, nvdr.) dit seizoen opnieuw samen op het veld gaan kunnen staan.”