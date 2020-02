Steeds meer studenten doen een beroep op psychologische begeleiding: “De toenemende prestatiedruk eist zijn tol”

Net nu de KU Leuven plannen heeft om minder genadig te zijn voor falende studenten, merken psychologen in het hoger onderwijs dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk staat. In alle hogescholen en uniefs die we contacteerden, doen steeds meer studenten een beroep op psychologische begeleiding. “De toenemende prestatiedruk eist zijn tol.”