Frustratie groeit bij Belgen in ‘coronahotel’, consulaat zegt dat communicatie met Spanjaarden ‘moeizaam verloopt’

“Een absolute klucht”, zo noemen de Belgen die momenteel nog in quarantaine zitten in hun hotel op Tenerife hun situatie. Ze vinden het absurd dat een groep van 15 Belgen vandaag mocht vertrekken, “zonder één test”, terwijl zij moeten blijven. Ze roepen de Belgische regering dan ook op om druk te zetten op de Spaanse overheid. In een brief die de Belgen vandaag kregen, geeft het consulaat toe dat de communicatie met Spanje “moeizaam verloopt.” Zo zou de Belgische overheid nog niet eens alle gegevens hebben van alle landgenoten in het hotel.

Er zouden nu nog 148 landgenoten in het H10-hotel costa Adeje Palace op Tenerife verblijven. Ze zitten er tot 9 maart vast omdat bij vier Italianen het coronavirus is vastgesteld. Het feit dat 15 Belgen konden vertrekken en zij moeten blijven, is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief aan de redactie klagen ze aan dat de Spaanse autoriteiten weinig of geen informatie geven en vragen de Belgische regering om druk te zetten.

“Er is door het consulaat aan bepaalde Belgen gevraagd om de anderen te vragen om hun contactgegevens over te maken naar het consulaat gezien er geen enkele info van zowel het hotel, de Spaanse overheid als de touroperators wordt doorgegeven”, zeggen ze in een mail aan de redactie.

Het Belgisch consulaat in Tenerife lijkt dit te bevestigen: in een brief (zie foto) zeggen ze letterlijk dat de informatie-uitwisseling “moeizaam verloopt”. De Spanjaarden verwijzen daarvoor volgens het consultaat naar de wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

Dat 15 landgenoten vrijdag zijn kunnen vertrekken omdat ze pas aangekomen waren in het hotel toen de besmette Italianen al gehospitaliseerd waren, noemen de achtergebleven landgenoten “een absolute klucht.”

De brief die het consultaat aan enkele Belgen in het hotel op Tenerife liet bezorgen. Foto: RR

“De in totaal 130 toeristen die konden vertrekken zouden niet in contact gekomen zijn met de besmette Italiaanse familie. Maar natuurlijk wel met andere hotelgasten die eventueel wel in contact zijn gekomen met de besmette mensen. En wat met het personeel? Het personeel, dat erg zijn best doet, zijn wel degelijk in contact gekomen met de besmette personen en hebben de daaropvolgende dagen ook contact gehad met de 130 personen welke het hotel verlaten hebben.”

“De personeelsleden mogen zelfs dagelijks het hotel verlaten en naar huis gaan. Ze moeten enkel een document ondertekenen waarin staat dat ze geen contact mogen hebben met andere personen. Wij Belgen willen ook zo een document ondertekenden om het hotel te kunnen verlaten.”

In tegenstelling tot wat de FOD Volksgezondheid eerder beweerde, zijn de 15 Belgen die intussen weer thuis zijn, niet getest. Enkel hun koorts is gemeten. Dat bevestigen de terugkeerders ook zelf aan Nieuwsblad.be

De Belgen in het hotel hopen dat onze Belgische regering in lopende zaken dringend druk begint uit te oefenen op de Spaanse autoriteiten.

“Wij Belgen vragen niet liever om dezelfde behandeling te krijgen als deze die reeds naar thuis zijn mogen terugkeren. Hier wordt toch geen enkele medische controle gedaan door de Spanjaarden. Wij kunnen evengoed thuis onze quarantaineperiode verderzetten waar wij met alle plezier de noodzakelijke testen willen ondergaan”, klinkt het nog.