Batibouw dit jaar ook voor wie geen dak boven het hoofd heeft

Op het grootste Belgische bouwsalon Batibouw is vanaf dit weekend een opvallend lege stand te zien. Slechts één stadsbankje en een spot. Geen doorgewinterde verkopers, maar wel een aantal vrijwilligers. Achter hen is op de muur de slogan‘Home Street Home’ te lezen.

Het is een actie van de vzw Solidarité Grands Froids, die zich inzet voor de daklozen. Zij willen met hun stand meer aandacht vragen voor wie géén huis heeft. “Met deze actie nodigen we het grote publiek uit om zijn steentje bij te dragen voor diegenen die geen dak boven het hoofd hebben. Met het ingezamelde geld gaan we materiaal kunnen kopen en de daklozen beter kunnen helpen opnieuw een plaats te vinden in de maatschappij. Elk gebaar telt”, zegt Cynthia Simpson, voorzitter van de vzw.