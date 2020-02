Lokeren-aanvoerder Kilian Overmeire trekt van leer tijdens onderbreking Lokeren-Beerschot: “Dit is ongehoord”

In 1B is het doek gevallen over de tweede periode. Lokeren - Beerschot werd in de tweede helft stilgelegd omdat de supporters van de thuisploeg het te bont maakten. Aanvoerder Kilian Overmeire (34) probeerde de gemoederen te bedaren, maar kon niet verhinderen dat scheidsrechter Wim Smet de wedstrijd kortstondig moest stilleggen. Toch heeft hij begrip voor de reactie van zijn supporters: “Een beetje meer respect is op zijn plaats.”

Overmeire begrijpt de reactie van de achterban van Lokeren: “Waarom is zo’n machtsvertoon van de politie nodig? De gemoederen waren even verhit, maar dan zijn onze supporters toch rustig geworden. Als ze op zo’n manier voor het vak van de supporters gaan staan, dan daag je hen gewoon uit. Die mensen zitten al in de miserie en dan ga je het er nog een beetje extra induwen, dat kan gewoon niet. Dat is ongehoord, zoiets doe je niet, simpel.”

De kapitein is een clubman in hart en nieren: “Of ik daar ’s nachts van wakker lig? Natuurlijk. Ook die wedstrijd vandaag na die twee rode kaarten: iedereen lacht met onze miserie. Een beetje meer respect mag wel. Eigenlijk heb ik ook respect voor onze supporters dat ze niet het hele kot afbreken. Onze fans zo uitdagen, dan zoek je het gewoon. Chapeau dat ze terug gekalmeerd geraakten.”

“Dit elftal is niet dood. Beerschot strijdt promotie en wij staan laatste en toch slagen we erin om Beerschot 35 minuten weg te duwen. We waren de beste ploeg in de eerste helft en creëerden kansen. De tweede helft is ons dat niet gegund, omdat de scheidsrechter er zich mee begint te moeien. Dan lijkt het alsof die ellende niet gaat stoppen”, besluit Overmeire.