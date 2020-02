Beerschot heeft geen advocaten nodig om derde promotiefinale op rij te halen

Oef. De strijd om de promotiefinale in 1B is dan toch door voetballers en niet door advocaten gewonnen. Beerschot won een tumultueuze match bij het geplaagde Lokeren en mag voor het derde jaar op rij naar de promotiefinale omdat Westerlo onderuit ging bij een sterk Union.

Enkele uren voor de aftrap van de laatste speeldag leek de ontknoping in 1B nog niet voor morgen te zijn. Een rechter in kort geding had immers beslist dat Virton-Beerschot voorlopig niét herspeeld mag worden “tot alle rechtsmiddelen zijn uitgeput”. We leken op weg naar wekenlang getouwtrek over het al dan niet herspelen van een wedstrijd die beslist zou zijn door een arbitrale dwaling, tot het allemaal een maat voor niets bleek. Beerschot won namelijk bij Lokeren en zag co-leider Westerlo tegelijkertijd op zijn donder krijgen van een sterk Union, waardoor het resultaat van Virton-Beerschot niet langer relevant is om de winnaar van de tweede periode aan te duiden.

De triomf van Beerschot stond in schril contrast met de ontreddering bij Lokeren, dat zijn “misschien wel laatste match” speelde nadat het al weken tegen het faillissement aan hikt. De thuisploeg moest al vroeg in de tweede helft met negen verder nadat Ben Harush en Jelle Van Damme allebei een tweede gele kaart pakten – die laatste voor een ogenschijnlijk onschuldige botsing. Een einde in mineur? Het potje kookte alleszins over bij de supporters, die zwaaiden met blaadjes met een verbodsbord voor eigenaar/voorzitter Louis de Vries. Toen wat op het veld gegooid werd, moest de politie zelfs uitrukken om de thuisfans in toom te houden. De wedstrijd werd een kwartier gestaakt. “Ongehoord”, vond een zichtbaar geëmotioneerd Lokeren-icoon Killian Overmeire. “Als ze op zo’n manier voor het vak van de supporters gaan staan, dan daag je hen gewoon uit. Die mensen zitten al in de miserie en dan ga je het er nog een beetje extra induwen, dat kan gewoon niet.”

Foto: Photo News

Bij Beerschot lieten ze het niet aan hun hart komen. Het speelt op zondag 8 en zaterdag 14 maart de promotiefinales tegen het zwalpende OH Leuven, dat een zware 4-1 om de oren kreeg van Virton en in de competitie al voor de derde keer op rij verloor. Voor Beerschot wordt het de derde promotiefinale op rij nadat het de voorbije twee jaar zowel tegen Cercle Brugge als tegen KV Mechelen in de ultieme slotfase telkens misliep.