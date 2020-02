Slecht nieuws voor Club Brugge: ook bekerfinale wordt kantje-boord voor Dennis en Vormer

Niet alleen Ruud Vormer, ook Emmanuel Dennis moet de vingers kruisen voor een terugkeer in de bekerfinale van 22 maart. De Nigeriaan mist net als de Nederlander vrijwel zeker de laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie door een blessure.

Club Brugge keerde vrijdagmiddag terug uit Manchester. De focus gaat nu helemaal naar de bekerfinale op 22 maart en de play-offs die twee weken later beginnen. Voor Ruud Vormer (ligamenten knie) en Emmanuel Dennis (enkel) is een race tegen de tijd begonnen om op tijd klaar te geraken voor de eindstrijd op de Heizel. Beiden vielen geblesseerd uit in de competitiewedstrijd tegen Charleroi en moeten rekening houden met een revalidatie van vier weken.

Club hoopt dat beide sterkhouders sneller genezen. Vooral Emmanuel Dennis wordt gemist. David Okereke en Percy Tau maakten een slechte beurt op United. Het is uitkijken wie zondag zijn kans krijgt op Genk. Mogelijk is dat Michael Krmencik, maar de Tsjech toonde tekenen van vermoeidheid en werd daarom de voorbije duels aan de kant gehouden.

Hans Vanaken speelt ook de volgende weken nog met een gipsverband om de pols. Als bij een controle volgende week blijkt dat de barstjes goed genezen, kan hij hopen de bekerfinale zonder verband te spelen.