Leicester lijdt duur puntenverlies op het veld van rode lantaarn Norwich, Januzaj matchwinnaar bij Sociedad

Leicester heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om de Champions Leaguetickets. De Foxes konden niet scoren op het veld van Norwich, Jamal Lewis deed dat wel voor de hekkensluiter in de Premier League. Het bleef bij die 1-0.

Leicester ziet de achterstand op Manchester City nu vergroten tot 7 punten, Liverpool staat al 29 punten voor. Dennis Praet stond aan de aftrap, Youri Tielemans kwam hem vervangen na 73 minuten.

De winning goal van Jamal Lewis was bijzonder fraai:

Januzaj trekt Sociedad over de streep

In Spanje was Adnan Januzaj dan weer de matchwinnaar. De Rode Duivel scoorde het enigste doelpunt in de wedstrijd tegen Valladolid. Januzaj kopte de bal op het uur binnen op voorzet van Mikel Oyarzabal.

Door de overwinning wordt Real Sociedad plots derde in La Liga, met even veel punten als Atletico en FC Sevilla. Barcelona blijft leider voor Real Madrid. Volgende week speelt Real Sociedad de terugwedstrijd in de Copa del Rey tegen Mirandes.