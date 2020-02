Verguisde Polanski topfavoriet maar Les Misérables wint César voor beste Franse film

In Parijs zijn vrijdagavond de Césars uitgereikt, of de Franse Oscars. J’accuse , de Dreyfus-film van Roman Polanski was twaalfmaal genomineerd, maar moest tevreden zijn met drie beeldjes. De grote winnaar van de avond was Les Misérables, die zowel de prijs voor beste Franse film van 2019 kreeg als de publieksprijs

LEES OOK: César-directie stapt collectief op wegens gebrek aan transparantie en nominaties Roman Polanski

Les Misérables van Ladj Ly vertelt het verhaal van een politiekorps in Montfermeil in het 93ste arrondissement van Parijs. Tijdens een interventie tegen een jongerenbende gaat de politie haar boekje ver te buiten. Een jongetje filmt alles met een drone.

Protest tegen Polanski. Foto: Photo News

Voor de Césars startten was er publieksprotest. Vrouwengroeperingen waren boos om de twaalf nominaties voor J’accuse van Roman Polanski. De regisseur is onlangs opnieuw beschuldigd van verkrachting van het voormalige model Valentine Monnier. Hij is nog altijd voortvluchtig voor de Amerikaanse verkrachtingszaak van een minderjarige. “Polanski eren, is spuwen in het gezicht van de slachtoffers”, scandeerden de actievoerders aan de zaal Pleyel. J’accuse wont een César voor beste kostuums, beste realisatie en voor beste adaptatie.

Geen prijs voor de Belgen

De film Parasite van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho won de prijs voor beste buitenlandse film. De Belgische films “Le jeune Ahmed” van de broers Dardenne was ook genomineerd maar viel buiten de prijzen.