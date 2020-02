Anderlecht in Play-off 2? 3 miljoen euro verlies

Voor het eerst sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-10 dreigt Anderlecht Play-off 1 te missen. Voor paars-wit zou dat een rampje zijn. Zeker omdat er vorig jaar al 27 miljoen euro verlies werd geboekt. Play-off 2 zou letterlijk een serieuze streep door de rekening zijn. In de eerste plaats zouden de inkomsten van de ticketing achteruitgaan. Normaal zijn de toppers in Play-off 1 altijd uitverkocht, maar in Play-off 2 zal de losse verkoop van tickets kelderen. Oké, de abonnees hebben ook toegang tot de play-offs, maar hoeveel zullen er nog opdagen als de affiches niet aantrekkelijk zijn? Daardoor zal ook de horecaomzet – drankjes, snacks, eters in de restaurants – in het Lottopark dalen.

De nieuwe formule van Play-off 2 is evenmin gunstig. Tot vorig seizoen waren er sowieso tien wedstrijden, waarvan vijf in eigen huis. Nu wordt er gewerkt met vier poules van vier teams. Als je team dus niet doorstoot naar de halve finales/finale, dan zijn er maar drie partijen in je eigen stadion. De groep winnen is dus de boodschap.

De sponsorcontracten zijn niet verbonden aan de play-offs, maar het tv-geld hangt wel samen met het klassement. De som die elke club krijgt, wordt berekend op basis van de eindklassering van de laatste vijf jaar. Hoe dieper RSCA dus wegzakt, hoe minder het ontvangt. Vorig jaar was het al maar zesde. Club kreeg toen 8 miljoen en Anderlecht maar 6,6 miljoen.

Nasri weg, Van Crombrugge Köln?

Als het in Play-off 2 belandt, houdt Anderlecht rekening met een verlies van zo’n 3 miljoen euro. Daarnaast kan de waarde van bepaalde spelers ook zakken in die onaantrekkelijke competitie. Dat kan wel gecompenseerd worden door de optie in het contract van Samir Nasri (32) niet te lichten. Dat zal ook niet gebeuren, want de Franse ster is altijd geblesseerd en mag vertrekken. Hendrik Van Crombrugge blijft wel populair bij buitenlandse teams. Nu wordt de keeper geciteerd bij Bundesliga-club FC Köln. (jug, thst)