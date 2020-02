Aandeel CFE krijgt zware klappen

Industriereus CFE, de groep boven baggeraar DEME, heeft vorig jaar ruim een vijfde minder winst geboekt bij een nagenoeg stabiele omzet. Het slechter dan verwachte resultaat kon de beleggers allesbehalve inspireren.

De jaarwinst van CFE zakte met 22,2 procent tot 133,4 miljoen euro netto. Volgens het bedrijf was dat te wijten aan eenmalige elementen. De omzet wist CFE nagenoeg stabiel te houden: 3,62 miljard euro in 2019 tegen 3,64 miljard een jaar eerder. Baggeraar DEME was goed voor 2,62 miljard van die omzet. Vooral in Europa was DEME actiever, met onder meer onderhoudsbaggerwerken op de Schelde en aan de Belgische kust en de verdieping en verbreding van de Elbe in Duitsland.

De beleggers konden de resultaten niet smaken en zetten het aandeel prompt in de uitverkoop: op een bepaald moment stond er zelfs een -16 procent in de tabellen. Bij de slotbel was de schade nog altijd groot: -14,55 procent. Meteen een van de zwaarste afstraffingen ooit voor het aandeel. (krs, blg)