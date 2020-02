260.000 klanten sluiten dieselgate-akkoord

Volkswagen heeft een akkoord gesloten met consumentenorganisaties over een compensatie voor zijn Duitse klanten wegens het uitstootschandaal. Dat heeft de rechtbank in Braunschweig aangekondigd. Het gaat om 260.000 automobilisten.

Onderhandelingen over een schikking leken eerder deze maand nog mislukt, maar VW zei bereid te zijn toch 830 miljoen euro uit te betalen aan de eigenaars van dieselwagens betrokken in het schandaal. Dat is ook het bedrag van de schikking die vrijdag is aangekondigd. Gemiddeld zal de autobouwer circa 15 procent van de oorspronkelijke koopprijs uitbetalen, zo deelden de consumentenorganisaties mee. Circa 260.000 benadeelden zullen een aanbod krijgen voor een compensatie van 1.350 tot 6.257 euro, afhankelijk van het model en de leeftijd van de auto. De consumenten kunnen dan akkoord gaan, of individueel verder strijden voor een hogere compensatie.

Twee weken geleden riepen Test-Aankoop en andere Europese consumentenorganisaties Volkswagen op om niet alleen in Duitsland gekochte wagens te compenseren. “Zowel de Duitse als de andere consumenten hebben recht op een eerlijke vergoeding”, klonk het. Als enkel de Duitse VW-klanten geld zouden krijgen, zou dat “onaanvaardbaar” zijn. (krs, blg)