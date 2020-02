Wedergeboorte van een geinige ‘vriend’

Herinnert u zich de Citroën Ami nog, die spuuglelijke (excusez le mot) maar tegelijk geinige ‘2PK met kofferbak’? De Franse autobouwer wekt zijn ‘vriend’ weer tot leven, al heeft de nieuwkomer behalve de naam weinig affiniteiten met de auto die in de jaren 60 en 70 rondtufte op onze wegen.

Opmerkelijk: de zijportieren die in tegenovergestelde richting openzwaaien.

De Ami versie 2020 wordt een hypercompact stadsautootje voor twee inzittenden. Hij is nog 9 cm korter dan de allereerste generatie Smart’jes, is opvallend kubistisch van vorm (1,52 meter hoog en amper 1,39 meter breed) en wordt aangedreven door een elektrische motor. Al is motortje beter, want met een actieradius van 70 kilometer en een topsnelheid (nu ja...) van 45 km/uur behoort de nieuwe Ami tot de brommobielen, de categorie vierwielers waarvoor geen rijbewijs vereist is.

Dat de Ami echt ontworpen is als stadswagentje, blijkt ook hieruit: de Franse constructeur rekent vooral op autodeelprojecten. Wie er toch eentje wil kopen, dat kan: het karretje, dat in 2021 op de markt komt, zal zo’n 7.000 euro kosten. (krs)