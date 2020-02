CD&V breekt lans voor “Corona-coalitie”: “Hebben daadkrachtige regering nodig”

CD&V-voorzitter Joachim Coens maakt zich zorgen over de economische impact van het coronavirus. Reden te meer om zo snel mogelijk een daadkrachtige regering op de been te brengen, zegt hij op Radio 1. En die krijgt ineens een naam: de corona-coalitie.

“Misschien kunnen we eens spreken over een corona-coalitie, met iedereen die iets aan het probleem wil doen, die de begroting op orde wil zetten, die de competitiviteit wil aanpakken en de koopkracht van mensen wil verbeteren.” Die oproep doet CD&V-voorzitter Joachim Coens. Een pleidooi voor een soort coalition of the willing dus. In dat opzicht kan het coronavirus nu doen wat de ratingbureaus deden in 2010-2011. Toen zij de rating van België naar beneden bijstelden, kwam er schot in de zaak en werd uiteindelijk toch een regering gevormd. Die externe druk ontbreekt nu.

Maar het wordt tijd dat er schot in de zaak komt, want de economie slabakt stevig door corona. Dat hoor je ook in de kringen rond de informateurs Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR). “Wie er nog aan twijfelde dat het mag vooruitgaan, weet sinds de komst van het virus en de economische impact ervan nu wel beter. De informateurs drukken dat hun gesprekspartners op het hart. De begroting ontspoort, er zijn onheilspellende rapporten van het IMF en Europa, er is de dreiging van een harde Brexit, noem maar op.”

Geen richting

Heel waarschijnlijk lijkt het scenario van een ‘corona-coalitie’ niet. Ten eerste is een nieuwe regering naar een dodelijk virus vernoemen doorgaans geen goed idee. Bovendien geeft Coens in zijn oproep geen inhoudelijke richting aan. De CD&V-voorzitter blijft bij zijn standpunt dat een regering een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens moet hebben. Met N-VA en PS in dezelfde coalitie. Maar die piste is doodverklaard bij het afscheid van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V). Voor Vivaldi, de paars-groene formule aangevuld met CD&V, staan de christendemocraten niet te springen. “We hebben al genoeg onze nek uitgestoken.” Het blijft dus onduidelijk hoe die nieuwe coalitie er dan zou moeten uitzien.

Dewael en Laruelle werken nog voort tot 9 maart. Hun grootste bezorgdheid is de rust terugbrengen en het vertrouwen herstellen tussen de partijen.(agy)