Corona TELEX

Batibouw, dat vandaag de deuren opent, heeft pompjes met ontsmettende gel geïnstalleerd. Vijf keer per dag zal een ploeg alle deurklinken desinfecteren, en vier dokters staan standby.

De Wereldgezondheids­organisatie stelt de prognose voor een wereldwijde verspreiding bij: ze acht die kans nu “zeer groot”. Eerder noemde de WHO het risico nog “groot”.

In Nederland is sprake van twee besmettingen: een man uit Tilburg en een Amsterdamse vrouw.



Het aantal besmettingen in Frankrijk is gisteren fel gestegen tot 57. Zeker twee Fransen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

In Duitsland zitten meer dan duizend mensen in quarantaine. Minister van Gezondheid Jens Spahn waarschuwde dat Duitsland “aan het begin staat van een epidemie”. In zes van de zestien deelstaten zijn al besmettingen op­gedoken. In Berlijn wordt reisbeurs ITB, de grootste ter wereld, geannuleerd.

Ook in Italië blijft het aantal besmettingen stijgen. In totaal zijn 821 mensen besmet. Er zijn intussen al 21 doden geteld. Ook is er nu een besmetting in de centrale regio Umbrië. Het virus is dus op weg naar het zuiden.

In Japan is een Brit over­leden die positief testte op het cruiseschip Diamond Princess. Het gaat om het eerste dodelijke Britse slachtoffer. (adm)