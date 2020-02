Brussels Airlines schrapt één op drie vluchten naar Noord-Italië

Brussels Airlines annuleert de komende weken 30 procent van zijn vluchtaanbod naar Noord-Italië. Volgens de luchtvaartmaatschappij is de vraag sterk gedaald door het coronavirus. Concreet gaat het om vluchten naar Milaan, Rome, Venetië en Bologna tussen 2 en 14 maart. Passagiers van wie de vlucht werd geschrapt, worden op de hoogte gebracht en omgeboekt naar andere beschikbare vluchten. Wie niet meer wil reizen, krijgt een volledige terugbetaling.

De maatschappij had woensdag al aangegeven dat de virusuitbraak voelbaar was op boekingen in bijna heel Europa. Daarom onderzoekt het bijkomende economische maatregelen, zoals tijdelijke technisch werkloosheid. Ook werd besloten om de eerder aangekondigde aanwervingsstop van de Duitse moedermaatschappij Lufthansa uit te breiden naar heel het bedrijf.

Brussels Airport neemt vooralsnog geen extra maatregelen. De luchthaven zet in op preventie door personeel en reizigers voldoende te informeren over, bijvoorbeeld, het belang van een goede handhygiëne. Medische controle van passagiers is momenteel niet aan de orde. (agg)