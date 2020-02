Prins Harry doet een Abbey Road’je

Prins Harry is terug in Groot-Brittannië en dan valt het openbare leven weer even – letterlijk – stil. Op Abbey Road in St John’s Wood, Londen, mocht vrijdag niemand rijden. Harry, de Amerikaanse superster Jon Bon Jovi en twee leden van het koor van de Invictus Games (de Britse Paralympics) deden er de beroemde cover na van het Beatles-album Abbey Road (1969). Voordien hadden Harry en Bon Jovi het duet Unbroken opgenomen in de fameuze Abbey Road-studio. De opbrengst van de single gaat naar de Invictus Games Foundation van de prins. Dit is een van zijn laatste optredens als senior royal, een titel die hij over een paar weken verliest.(pom)