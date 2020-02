Ongerustheid over voortbestaan Marc Sleen Museum: “Als ’t hier nog lang gaat duren, zal ’t hier rap gedaan zijn”

De subsidiekraan voor het Marc Sleen Museum in Brussel gaat in 2022 dicht. En dat zorgt links en rechts voor wat ongeruste stemmen, want het museum gewijd aan de geestelijke vader van stripfiguur Nero was de aflopen jaren geen groot succes. Er werd vorig jaar afgeklopt op slechts 17.200 bezoekers, en voordien schommelde dat aantal jarenlang rond de 3.000. Maar paniek is volgens de Stichting Marc Sleen voorlopig niet nodig. “De deuren sluiten nog niet hoor”, zegt Catharina Kochuyt, weduwe van Marc Sleen. “De subsidies stoppen, maar dat betekent niet onmiddellijk het einde van het museum. Een samenwerking met het Belgisch Stripmuseum aan de overkant van de straat is zeker een optie, maar daar zijn nog geen beslissingen over genomen.” Het museum gaat dus op zoek naar een andere financiering. Een eerste project, dat in mei van start gaat, is een incubator voor jonge striptekenaars. “Die zitten nu eenzaam op hun kamer en hebben het vaak moeilijk om te overleven. We willen daarom de hand naar hen uitsteken.” Zij zullen een werkplek krijgen in het museum en zorgen op hetzelfde moment voor een vorm van permanentie. “We blijven positief en zoeken naar een oplossing. Dat is ook wat Nero gewild zou hebben.” Zijn lijfspreuk “Als ’t hier nog lang gaat duren, zal ’t hier rap gedaan zijn” lijkt dus nog niet meteen van toepassing.(sgg)