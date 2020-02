Weer knieblessure voor Bakkali

Verschillende spelers bij Anderlecht hebben moeite om weer honderd procent fit te raken. Zakaria Bakkali leek terug na zijn goal tegen Eupen, maar de dribbelaar kampt met een nieuwe knieblessure. Het zou niet te ernstig zijn, maar Waasland-Beveren haalt hij niet. Nacer Chadli was ziek en is nog niet volledig fit na zijn kuitblessure. Doku is terug uit schorsing en ligt in balans met Amuzu. De nieuwe linksback Kemar Lawrence zit voor het eerst in de brede selectie.(jug)