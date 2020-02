“Ik heb lang het grote ongelijk van Anderlecht willen bewijzen”

René Weiler is de laatste coach van Anderlecht die kampioen werd. In 2017 zorgde de Zwitser voor de 34ste landstitel, maar hij kreeg ook bakken kritiek. Volgens hem lag de toekomst van het voetbal in de snelle omschakeling en dus was balbezit allesbehalve heilig. De RSCA-fans konden zich daarmee niet identificeren en hoonden hem weg.

Net daarom praat de coach niet graag meer over zijn periode in Brussel, maar via de collega’s van La Dernière Heure kregen we hem toch te pakken. “Moet ik over Anderlecht praten”, grapt Weiler. “De piramides in Egypte hebben me filosofisch gemaakt, hoor. Net als mijn oudere leeftijd. Lange tijd wilde ik het grote ongelijk van Anderlecht bewijzen en daarbij aasde ik constant op revanche op hen die me onterecht bekritiseerden. Maar uiteindelijk leidt dat nergens toe. Dat besef ik nu. Nederigheid en dankbaarheid zijn belangrijke waarden in het leven.”

Volgt u Anderlecht nog?

“Ik bekijk elk weekend de resultaten, maar daarmee stopt het.”

Dat volstaat wel om te weten dat Anderlecht Play-off 1 dreigt te missen. Begrijpt u dat?

“Ik moet dat niet begrijpen. Het is niet aan mij om de mensen die er nu werken te beoordelen en finaal zal Anderlecht wel weer beter worden. Maar ik ga mezelf herhalen: traditie helpt je niet vooruit. Je moet alleen aan vandaag denken en de herinneringen aan vroeger opbergen. In het voetbal worden altijd resultaten geëist, terwijl de omstandigheden constant veranderen.”

Toen u dat in 2016 zei in Beveren, waren veel Anderlecht-aanhangers woest.

“Ik zal u iets zeggen. Bepaalde Anderlecht-supporters zijn deels verantwoordelijk voor de situatie waarin de club zich nu bevindt. Als Anderlecht is weggezakt, is dat ook hun schuld. Ik viseer vooral diegenen die ons uitfloten toen het nog 0-0 stond. Wat zeggen zij nu?”

Ze zijn ontgoocheld door de resultaten, maar wild van het project van Kompany.

“Ah bon. Zoveel beter voor de huidige technische staf. Het is beter om in zulke goeie omstandigheden te werken.”

Had u met meer steun nog successen kunnen boeken bij Anderlecht? Onder uw bewind schakelde Anderlecht ei zo na Man United Europees uit.

“Moeilijk te zeggen. Het is onmogelijk om de geschiedenis te herschrijven. Ik hoop in elk geval dat bepaalde mensen bij Anderlecht nu inzien dat ze mijn werk bij Anderlecht verkeerd beoordeeld hebben. Al krijg ik toch de indruk dat er meer en meer beseffen dat het domme kritiek was. Kijk, hier bij Al Ahly eist men ook mooi voetbal, maar diegenen die me moeten beoordelen zijn wel tevreden over mijn werk en de prestaties.”

Uiteraard, u haalde net 48 op 48 en slikte in de competitie nog maar drie tegengoals.

“In december braken we een vijftien jaar oud record met acht zeges op rij en we blijven doorgaan. De eerste helft van ons seizoen is al geslaagd, maar er is niet alleen de competitie. Op dit moment bereiden we de kwartfinale van de Afrikaanse Champions League voor tegen het Zuid-Afrikaanse Sundowns. Al Ahly is één van de grootste clubs op dit continent, maar het is al zeven jaar geleden dat ze de Champions League won. Dat is ook een doel. Al wordt dat niet simpel.”

Volgens Egyptische media is de titel al binnen. Na een half seizoen werd u al uitgeroepen tot Trainer van het Jaar.

“Die trofee wordt uitgereikt op het einde van een kalenderjaar en blijkbaar was iedereen na enkele maanden overtuigd van mijn aanpak. Een hele eer. Uiteraard ben ik zelf ook heel tevreden over hoe we hier werken. Alle neuzen staan in dezelfde richting. Maar over de titel wil ik nog niet spreken. We werkten nog niet eens de helft van al onze wedstrijden af.”

Eigenlijk verloor u alleen de Supercup tegen aartsrivaal Zamalek. Naar verluidt was u toen witheet van woede. Zo kennen we u ook nog.

“We speelden een goeie wedstrijd en hadden altijd moeten scoren, maar dat verzuimden we. Op die manier draaide de match uit op penalty’s en daarin blonken we – op zijn zachtst gezegd – niet uit. Op zo’n manier verliezen is altijd enerverend.”

Het is toch vreemd dat u nu trainer bent in Egypte.

“Verschillende zaken speelden een rol bij die beslissing. Op persoonlijk vlak wilde ik een nieuwe cultuur en nieuwe wereld leren kennen. De mensen hier zijn zo gek van voetbal dat het als coach van Al Ahly onmogelijk is om een normaal leven te leiden. Zo’n bezetenheid kun je je niet voorstellen in Europa. En het niveau van het voetbal is beter dan jullie denken.”

Het blijft toch maar Afrikaans voetbal.

“Laat ons zeggen dat de Belgische competitie lichtjes beter is dan de Egyptische, maar jullie topclubs zouden wel moeite hebben om grootmachten als Al Ahly of Zamalek te kloppen. Op technisch en fysiek vlak valt er weinig aan te merken op die teams. Het is vooral op mentaal en op tactisch vlak dat er nog aan geschaafd moet worden.”

We hoorden dat Mogi Bayat u aan deze job hielp.

“Euh, dat is fout. Ik heb wel een goeie professionele en vriendschappelijke band met Mogi en zijn broer Mehdi, maar Mogi had nooit inspraak in mijn transfer naar Egypte.”

Misschien moeten we toch eens over Charleroi praten.

“Ja? Waarom dan?”

Karim Belhocine brengt het omschakelingsvoetbal waarvan u zo gek bent en haalt Play-off 1.

“Karim heeft ook bij Anderlecht gewerkt, hè. Als assistent-trainer kijk je goed naar wat het best werkt en daarop inspireer je je als je zelf hoofdcoach wordt. Belhocine moet beseffen dat mijn methodes om Anderlecht kampioen te maken nog niet zo slecht waren. Bij Charleroi kan hij zijn ideeën ook in alle rust uitwerken. Die club is een heel goeie werkgever. Charleroi stelt elk jaar realistische objectieven en stijgt langzaam maar zeker in de Belgische hiërarchie.”

Dan toch uw grote gelijk. Nog één vraagje: haalt u straks Trebel naar Al Ahly?

“Ik weet dat zijn naam hier eerder al is gevallen, maar we hadden niet meteen iemand nodig op die positie. Tijdens mijn periode bij Anderlecht wist ik Adrien wel heel erg te waarderen. Hij heeft leiderschap in zich, zowel op als naast het veld. Voor een coach is het altijd interessant om zo’n profiel in je kern te hebben.”