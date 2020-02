Belgische jongen (9) zwaargewond na skiongeval in Italië

Een 9-jarige Belgische jongen is zwaargewond en onderkoeld naar een ziekenhuis in Turijn gebracht na een skiongeval in Gressoney-Saint-Jean, in de Italiaanse Alpen. De jongen was donderdag met zijn vader buiten de piste aan het skiën toen de vader hem uit het oog verloor. De vader begon zelf te zoeken, maar kon de jongen nergens vinden. Daarop verwittigde hij de hulpdiensten.

De Italiaanse reddingsdienst rukte uit met sneeuwscooters en een reddingshelikopter. Na een tijdje zoeken, konden ze de jongen vinden. Net op tijd, want het begon op dat moment net te sneeuwen.

De jongen was blijkbaar in een kloof gevallen en kon niet meer op eigen kracht rechtkomen. Hij had veel verwondingen opgelopen. Bovendien was hij ook zwaar onderkoeld. Hij werd naar het ziekenhuis van Turijn overgebracht met een helikopter. Daar werden naast een open hoofdwonden ook verschillende breuken vastgesteld. De jongen verkeert niet in levensgevaar. (cds)