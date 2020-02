Beurzen bloeden: Bel-20 in één week 45 miljard euro lichter

De beurzen doken vrijdag voor de vierde keer in vijf handelsdagen in het rood. In Brussel moest de Bel-20 opnieuw 4,15 procent inboeten, wat het weekverlies op 14,5 procent brengt. Meer dan 45 miljard euro beurswaarde is in rook opgegaan.

Ook Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen namen een fikse duik, net als New York. De Dow Jones-index, die vorige week nog boven de 29.000 punten stond, zakte vrijdag zelfs terug tot onder de 25.000 punten. En de S&P500 is in zes dagen 10 procent gezakt, de snelste correctie ooit. “Vooral de snelheid waarmee de beurzen achteruitboeren is ongezien”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. “Dit wijst op paniek. En het feit dat almaar meer bedrijven moeten melden dat de gevolgen van het coronavirus op hun winst en omzet niet van de poes zullen zijn, zal de toestand niet snel kalmeren.”

Als belegger kun je helaas weinig meer doen dan “terugvallen op de beurswijsheden die hun deugdelijkheid hebben bewezen”, zegt Koen De Leus, die daar in 2012 het boek Gouden beursleuzen over schreef. Het komt neer op deze twee geboden: zit stil als je geschoren wordt, en probeer geen vallend mes te vangen. Te veel beleggers verkopen bij een crash halsoverkop hun aandelen met de bedoeling terug in te stappen als de daling voorbij is. “Alleen blijkt dat de grootste koersverliezen meestal al geleden zijn wanneer ze verkopen en dat weinigen weten wanneer het aangewezen is om weer in te stappen”, zegt Koen De Leus.

“Het tweede gebod, never catch a falling knife, adviseert aan de neiging te weerstaan om aandelen te kopen waarvan de koers sterk is gedaald. Er kan namelijk een specifieke reden zijn voor die crash.” Al geldt die regel minder voor kwaliteitsaandelen, geeft De Leus zelf toe: “Bedrijven met een gezonde basis zullen sneller herstellen van het coronavirus dan firma’s die het voordien ook al moeilijk hadden. Die aandelen zijn nu goedkoper. Al moet je dan wel voor de lange termijn gaan, want niemand kan met zekerheid zeggen wanneer de bodem bereikt is.”(krs)

LEES OOK. Beurzen kleuren bloedrood door corona: “Stilzitten als je geschoren wordt en uitkijken voor vallende messen”