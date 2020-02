Hoe Julius Caesar en paus Gregorius XIII een loopje namen met de kalender

Wie vandaag jarig is, kan eindelijk - na alweer vier jaar wachten - nog eens een feestje bouwen, want het is een schrikkeldag. De Nederlandse website “Historiek” heeft aan dit fenomeen van onze tijdrekening een artikel gewijd. De naam schrikkeldag komt van het Middelnederlandse woord “scricken” wat zoveel betekent als “lopen met grote passen”, zo blijkt uit het artikel. Zowel de Romeinse veldheer Julius Caesar in het jaar 46 voor Christus als paus Gregorius XIII in 1582 heeft met grote passen een loopje genomen met de kalender. Hun doel was telkens de tijdrekening meer in overeenstemming te brengen met de loop der seizoenen.

Het was de Romeinse veldheer en ‘pontifex maximus” (opperpriester) Julius Caesar die de schrikkeldag in het jaar 46 jaar voor Christus invoerde. De Romeinse kalender kende verschillende maanden die slechts 29 dagen telden, waardoor een jaar slechts 355 dagen lang was. Om de maanden toch te laten aansluiten bij de seizoenen moest om de twee jaar een zogeheten schrikkelmaand, een mensis intercalaris, worden ingevoerd.

Bij de kalenderhervorming van 46 voor Christus voerde Caesar in de naar hem genoemde “Juliaanse” kalender drie schrikkelmaanden in. Vervolgens werd het invoegen van schrikkelmaanden afgeschaft en werden de dagen hiervan over de korte maanden (die van 29 dagen) verdeeld, zodat zij een lengte van 30 dagen kregen (april, juni, september en november) of 31 dagen (januari, augustus en december). Zo ontstond een jaar van 365 dagen en liepen de maanden samen met de seizoenen. Het invoeren van schrikkelmaanden was niet langer nodig, maar er moest wel nog een schrikkeldag ingevoerd worden, omdat de aarde 365 dagen en ongeveer 6 uur nodig heeft om rond de zon te draaien. Ieder kalenderjaar duurde daardoor zes uren korter dan het zogenaamde zonnejaar. Caesar bepaalde dat er om de vier jaar (4 x maal 6 uur = 24 uur) een schrikkeldag moest worden ingevoerd.

Huwelijksaanzoek

Maar de berekening van Caesar was niet helemaal volledig, waardoor er in de 16de eeuw een verschil ontstaan was van 10 dagen. Paus Gregorius XIII corrigeerde dat in 1582: van 4 oktober 1582 ging men met de naar hem genoemde “Gregoriaanse” kalender ineens over naar 15 oktober 1582. Om nieuwe verschillen te voorkomen bepaalde de paus dat er voortaan geen schrikkeljaren meer zouden zijn, behalve in de door 400 deelbare eeuwjaren. Hierdoor was bijvoorbeeld 1900 geen schrikkeljaar, maar het jaar 2000 wel.

In verschillende culturen, zoals Nederland en Noorwegen, is de schrikkeldag traditioneel een dag waarop vrouwen mannen mogen uitnodigen voor een afspraakje, zo weet Wikipedia nog te melden. In het kader van diezelfde ‘rolverwisseling’ mogen vrouwen op 29 februari een huwelijksaanzoek doen, terwijl het op andere dagen een ‘voorrecht’ is van de man.

In België vieren zo’n goeie 7.000 landgenoten hun uitzonderlijke verjaardag vandaag/zaterdag, want op 1 januari 2019 telde de totale bevolking in België 7.145 personen die hun verjaardag vieren op 29 februari, zo heeft het Belgische statistiekbureau Statbel becijferd. En het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft berekend dat de economische impact van een schrikkeljaar, wanneer er een dag extra productie mogelijk is, om en bij de 0,15 procent van het bruto binnenlandse product (BBP) bedraagt.