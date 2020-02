Regen, regen en nog eens regen. Maar toch blijven grondwaterstanden te laag

Het heeft in 2020 nog te weinig geregend. Wablieft, zal u zeggen. De regen viel met bakken uit de lucht. “Nochtans geraakt de achterstand die het grondwater door de droge zomer van 2019 heeft opgelopen, maar niet ingehaald en dat zal mogelijk ook niet meer lukken tegen de zomer”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

“De aanvulling van het grondwater verloopt normaal voor de tijd van het jaar. Maar de stijgingen zijn niet sterk genoeg om de lage grondwaterstanden van de voorbije maanden te compenseren. De meeste standen blijven dan ook te laag voor de tijd van het jaar”, zegt Katleen Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het begin van februari was nochtans een stuk natter dan normaal in bijna heel Vlaanderen, maar januari was een vrij droge maand. Met als gevolg dat de meerderheid van de grondwaterstanden zeer laag tot laag blijft.

“De voorbije maand steeg het grondwaterpeil wel en we verwachten een verder herstel van de grondwaterstanden bij de volgende meting begin maart”, klink het .

Maar toch zijn de stijgingen niet sterk genoeg om de verlaagde grondwaterstanden van de vorige maanden bijkomend te compenseren. De warme en droge zomer van vorig jaar laat immers nog altijd sporen na. En de kans is groot dat de grondwatertekorten zelfs helemaal niet gecompenseerd geraken tegen volgende zomer. Als die dan opnieuw zo warm en droog zou worden, is er een probleem.

Grondwater wordt onder meer opgepompt en gezuiverd.

“We blijven dan ook iedereen oproepen om spaarzaam te zijn met water. Niet alleen in droge perioden maar het ganse jaar door”, zegt de VMM.

Zachte regen nodig

De storm Ciara mag dan hier en daar voor wateroverlast hebben gezorgd. “Het zou beter zijn als er zachte ­regen valt die meerdere dagen aanhoudt in plaats van felle stortregen in slechts een aantal uren. Vlaanderen kent veel verharde oppervlakte, waardoor water sneller wegstroomt naar ­rivieren en rioleringen. Het krijgt dus niet de kans om in de grond te trekken”, zegt de woordvoerder van de Vlaams Milieumaatschappij.